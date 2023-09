Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei findet neun geklaute Fahrräder in Lkw

Siegburg (ots)

Am Montag (04. September) hielt die Polizei auf der Bundesautobahn 3 (BAB3) einen Lkw an und fand darin neun mutmaßlich gestohlene Fahrräder. Gegen 17:55 Uhr meldete sich ein 42 Jahre alter Mann aus Köln bei der Polizei. Er gab an, dass sein hochwertiges Pedelec am vorangegangenen Wochenende in Köln-Poll trotz zweifacher Sicherung von seinem Wohnmobil gestohlen wurde. Das Rad im Wert von knapp 6.000 Euro war mit einem Tracker ausgestattet, sodass der Eigentümer den Standort lokalisieren konnte. Der Kölner vermutete sein Pedelec auf einem ausländischen Sattelzug, dem er gerade folgen würde. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Siegburg konnte den entsprechenden Lkw auf der BAB3 sichten und auf dem Tank- und Rastplatz Siegburg West anhalten. Der mit zwei Männern besetzte Sattelzug wurde kontrolliert. Während auf der Ladefläche zunächst nichts Verdächtiges aufgefunden werden konnte, löste der Kölner an seinem Rad einen akustischen Alarm aus. Dieser ertönte aus dem Staufach unter dem Auflieger. Die Lkw-Besatzung öffnete nach Aufforderung die zwei vorhandenen Staufächer. Zum Vorschein kamen insgesamt neun professionell verpackte Fahrräder und Pedelecs. Darunter war auch das Zweirad des Melders. Die zwei 24- und 43-jährigen Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des Diebstahls vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden Vater und Sohn auf Grund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem, wem die übrigen Räder, die offenbar ins europäische Ausland gebracht werden sollten, gehören. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell