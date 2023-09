Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall auf Tankstellengelände/66-jähriger Fußgänger leicht verletzt

Troisdorf (ots)

Am Montagvormittag (04. September) kam es in Troisdorf zu einem Verkehrsunfall auf dem Gelände einer Tankstelle. Dabei wurde ein 66-Jähriger leicht verletzt. Gegen 09:10 Uhr fuhr ein 50-Jähriger aus Troisdorf mit seinem Pkw über das Gelände der Tankstelle. Dabei passierte er auch den Eingangsbereich zum Verkaufsraum. Der Autofahrer, der auf der Suche nach einer freien Zapfsäule war, achtete dabei offenbar nicht ausreichend auf das übrige Geschehen. So übersah er nach eigenen Angaben einen 66 Jahre alten Mann, der gerade aus dem Verkaufsraum kam und auf die davor befindliche Freifläche trat. Der ebenfalls aus Troisdorf stammende 66-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und fiel zunächst auf die Motorhaube, bevor er zu Boden stürzte. Sofort kam der 50-Jährige dem Fußgänger zur Hilfe, entschuldigte sich und verständigte einen Rettungswagen. Dieser brachte den Verletzte, der über Schmerzen am Knöchel klagte, wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Fahrer des Pkw erwartet eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell