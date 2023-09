Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ohne Führerschein und Kennzeichen unterwegs

Troisdorf (ots)

Am Sonntag (03. September) tankten zwei Polizisten in Troisdorf an der Echternacher Straße ihren Streifenwagen. Dabei wurden sie durch aufheulende Motorengeräusche auf einen Audi A6 aufmerksam, der mit hoher Geschwindigkeit auf das Tankstellengelände fuhr. Der nicht angeschnallte Fahrer drehte das Fahrzeug, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, und parkte schließlich im Bereich einer Waschstraße. Die Beamten sahen genügend Gründe für eine Kontrolle und traten an das Fahrzeug heran, aus dem gerade ein 18-Jähriger aus Troisdorf vom Fahrersitz ausstieg. Auf die Aufforderung, seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere vorzuzeigen, sagte der junge Mann, er habe das Auto nicht gefahren, sondern sei lediglich aus dem geparkten Auto ausgestiegen. Kurz darauf gab er an, den Audi in die Waschstraße gefahren und aus diesem Grund die Kennzeichen abmontiert zu haben. Die Kennzeichen konnte der Troisdorfer tatsächlich aus dem Fußraum des Beifahrersitzes holen und den Beamten vorzeigen. Nicht vorzeigen hingegen konnte er einen Führerschein. Nachdem der 18-Jährige zunächst behauptete, seinen Führerschein zuhause zu haben, gab er schließlich zu, überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der Pkw würde zudem seiner Schwester gehören, die sich derzeit im Urlaub befinde. Die Frau erwartet eine gesonderte Anzeige, wegen der sogenannten Halterduldung: Des Zulassens des Führens eines Kfz ohne Fahrerlaubnis. Der 18-Jährige muss sich unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (Uhl)

