POL-SU: Ein Versuch und zwei vollendete Einbrüche in Troisdorf und Niederkassel

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

In Troisdorf drangen ein oder mehrere Unbekannte am Samstag (02. September) in einen Bungalow in der Rubensstraße im Ortsteil Eschmar ein. Die Bewohnerin hatte das Haus in der Rubensstraße von etwa 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr zum Einkaufen verlassen. Bei ihrer Rückkehr stellte die Frau sofort fest, dass eine ihrer Handtaschen auf dem Wohnzimmerboden lag. Eine Nachschau im Haus ergab, dass es komplett durchsucht und Schmuck entwendet wurde. Ob es weiteres Diebesgut gab, konnte zunächst nicht gesagt werden. Die Ermittlungen der hinzugerufenen Polizei ergaben, dass der oder die Täter ein Fenster neben der Haustüre aufhebelten und so in das Haus gelangten. Dort suchten sie alles ab und entkamen unerkannt. Am selben Tag versuchte - ebenfalls in Eschmar - ein Unbekannter in ein Haus in der Kapellenstraße einzudringen. Nachdem der Täter erfolgreich einen Holzzaun überwunden und den Garten durchquert hatte, scheiterte er beim Aufhebeln der Terrassentür. Zwar waren diverse Hebelmarken zu erkennen und das Schloss war in Mitleidenschaft gezogen worden, hielt den Einwirkungen aber Stand. Der Eindringling konnte hier keine Beute machen. Anders in Niederkassel: Hier bekamen die Bewohner eines Hauses in der Bergstraße am Montagmorgen (04. September) ungebetenen Besuch. Gegen 03:10 Uhr wurde der Mann wach, als er ein lautes Geräusch aus dem Erdgeschoss hörte. Als er kurz darauf die Treppe herunterging, bemerkte er, dass die Haustür offenstand. Gemeinsam mit seiner Frau stellte der 43-Jährige fest, dass die Geldbörsen samt Bargeld und Dokumenten der Eheleute fehlten. Ob die Taten miteinander im Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt. Wer etwas Verdächtiges melden kann, ist aufgefordert, die Polizei unter 02241 541-3221 zu kontaktieren. Meteorologisch hat der Herbst bereits am 01. September begonnen. Wenn die Jahreszeit dann auch tatsächlich dunkler wird, steigen erfahrungsgemäß auch die Einbruchszahlen wieder an. Kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz bietet die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis durch Spezialisten des Kommissariats für Kriminalprävention. Vereinbaren Sie gerne einen Termin unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl)

