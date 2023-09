Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verstärkung für die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis/44 neue Polizistinnen und Polizisten

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Am Freitag (01. September) begrüßte die Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises 44 neue Polizistinnen und Polizisten in ihren Reihen. Im Rahmen einer Feierstunde im Kreishaus wurden die Neuankömmlinge willkommen geheißen. Gerahmt wurde der Festakt durch die musikalische Begleitung einer Live-Band. Der Großteil von ihnen hat gerade frisch das dreijährige, duale Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV NRW) abgeschlossen. Neben den jungen Berufsanfängern gibt es auch zehn bereits erfahrene Polizeibeamtinnen und -Beamte, die aus anderen Behörden in den Rhein-Sieg-Kreis wechselten. Nachdem die Vertreter der Polizeiführung, der Personalvertretungen und der Polizeiseelsorge die Neuankömmlinge herzlich willkommen geheißen hatten, trat der Behördenleiter, Landrat Sebastian Schuster, vor die neuen Polizistinnen und Polizisten. Er freute sich über die Verstärkung seiner Polizei und wünschte für den Start in das Berufsleben bzw. den Start im Rhein-Sieg-Kreis alles Gute und viel Erfolg. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete im Anschluss die Vereidigung von 33 Berufsanfängern, die dem Landrat die Eidesformel nachsprachen und sich damit zum Polizeiberuf und zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung bekannten. Jedes Jahr zum 01. September erhalten die Polizeibehörden in NRW ihren sogenannten Nachersatz. Beamtinnen und Beamte, die in den vorangegangenen 12 Monaten in den Ruhestand versetzt wurden oder die Behörde aus anderen Gründen verlassen haben, werden durch neue Polizistinnen und Polizisten "nachersetzt". Die 44 Neuzugänge in diesem Jahr konnten die Zahl der Abgänge insgesamt lediglich mit einem kleinen Plus kompensieren. Den Hinzugekommenen ein herzliches Willkommen in der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis! Denjenigen, die die Behörde verließen alles Gute in der neuen Behörde oder im wohlverdienten Ruhestand! (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell