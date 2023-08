Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nach Überholvorgang eingeklemmt

Troisdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen (31. August) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße "Mauspfad" in Troisdorf, bei dem eine 30-jährige Kölnerin schwer verletzt wurde. Ein 19-jähriger Lohmarer wurde leicht verletzt. Gegen 07:00 Uhr befuhr die Kölnerin mit ihrem Peugeot die Straße "Mauspfad" aus Richtung Köln kommend in Richtung Troisdorf. Vor ihr fuhr ein unbeteiligter LKW in dieselbe Fahrtrichtung. Als sie zum Überholen ausscherte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 38-jährigen VW Crafter-Fahrer. Der VW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Durch die Kollision kam die 30-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Der 19-jährige Lohmarer, der sich mit seinem Audi unmittelbar hinter dem VW-Fahrer befand, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr dem 38-Jährigen auf. Die Kölnerin wurde schwer und der Lohmarer leicht verletzt. Der 38-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle kamen die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Renault und der Audi wurden sichergestellt. Der VW-Crafter wurde abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Feuerwehr musste die Fahrertür des Renault aufbrechen, um die 30-Jährige retten zu können. Die Fahrbahn musste für etwa 2,5 Stunden gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde gegen die 30-Jährige eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell