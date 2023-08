Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannter versucht Kasse aufzuhebeln

Siegburg (ots)

Ein mutmaßliches Diebespaar versuchte am Mittwochabend (30. August) an das Bargeld in der Kasse eines Bekleidungsgeschäfts zu gelangen. Gegen 19:00 Uhr betrat eine circa 1,50 m große und mit einem Kopftuch und einem grünen Rock bekleidete Frau das Geschäft an der Kaiserstraße in Siegburg. Neben ihr befand sich ein etwa acht Jahre alter Junge. Die Unbekannte erkundigte sich nach einer Ware im hinteren Teil des Ladens, woraufhin die Ladenmitarbeiterin zusammen mit der Tatverdächtigen und dem Kind dort hinging. Gleichzeitig betrat ein Mann das Bekleidungsgeschäft und ging zielgerichtet zur Kasse. Dort versuchte er durch Aufhebeln an das Bargeld in der Kasse zu kommen, was aber misslang. Durch die damit verbundenen lauten Geräusche wurde die Mitarbeiterin auf den Tatverdächtigen aufmerksam. Als die Angestellte auf ihn zukam, flüchtete der Unbekannte ohne Beute aus dem Laden in Richtung Innenstadt. Die unbekannte Frau und das Kind folgten dem Mann. Mutmaßlich beabsichtigte die Tatverdächtige die Ladenmitarbeiterin abzulenken, während der Mann versuchte, an das Bargeld in der Kasse zu kommen. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Er sei etwa 1,65 m bis 1,70 m groß und war mit einer hellblauen Jacke bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine Mütze. Wer Hinweise zu dem vermeintlichen Diebespaar geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

