POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Eitorf/Sankt Augustin (ots) - Zwei Einbrüche in der Nacht von Montag (28. August) auf Dienstag (29. August) wurden in den frühen Morgenstunden der Polizei in Eitorf und in Sankt Augustin gemeldet. In der Eitorfer Bahnhofstraße waren Einbrecher in einen Mietcontainer eingebrochen, der während der Umbauphase einer Tankstelle als Verkaufsraum dient. Die Täter hebelten eine Tür des massiven Metallcontainers auf und ...

mehr