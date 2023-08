Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche während der Nacht

Eitorf/Sankt Augustin (ots)

Zwei Einbrüche in der Nacht von Montag (28. August) auf Dienstag (29. August) wurden in den frühen Morgenstunden der Polizei in Eitorf und in Sankt Augustin gemeldet.

In der Eitorfer Bahnhofstraße waren Einbrecher in einen Mietcontainer eingebrochen, der während der Umbauphase einer Tankstelle als Verkaufsraum dient. Die Täter hebelten eine Tür des massiven Metallcontainers auf und stahlen Zigaretten in unbekannter Menge aus dem Verkaufsregal. Die Spurensicherung wurde hinzugezogen, um mögliche Spuren der Einbrecher zu sichern.

Mutmaßlich keine Beute machten Einbrecher bei ihrem Einbruch in eine Bäckerei an der Pleistalstraße in Sankt Augustin-Birlinghoven. Die Eingangstür der Bäckerei, die in den Geschäftsräumen eines Lebensmitteldiscounters beheimatet ist, wurde massiv aufgehebelt. Zuvor hatten die Täter offensichtlich erfolglos versucht, eine Nebeneingangstür zu den Verkaufsräumen aufzubrechen. Auch an der Tür waren erhebliche Hebelmarken festzustellen. Die Schränke innerhalb der Verkaufsräume der Backstube waren durchwühlt worden. Ob etwas gestohlen wurde, konnten die Angestellten nicht sagen. Auch hier erschien die Spurensicherung, um nach Fingerabdrücken oder anderen Beweismitteln zu suchen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die an den Tatorten in der Zeit wischen 22.00 Uhr und 05.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, dies zu melden. Kontakt: Polizei Eitorf 02241 541-3421 oder Polizei Sankt Augustin 02241 541-3321. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell