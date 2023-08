Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0508 --Trickbetrüger mit neuer Masche unterwegs--

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn/Blumenthal, An de Deelen/Kapitän-Dallmann-Straße Zeit: 28.08.2023 - 29.08.2023

Die Polizei Bremen warnt vor falschen Mitarbeitern einer Glasfaserfirma, die in den vergangenen Tagen bei mehreren Seniorinnen und Senioren in Bremen-Blumenthal Einlass in die Wohnung erhielten und teilweise Bargeld und Schmuck erbeuteten. Die Polizei warnt vor dieser neuen Masche.

Zwei Betrüger klingelten am Montagnachmittag gegen 16:40 Uhr in der Straße An de Deelen bei einer 62-Jährigen an der Tür und gaben sich als Mitarbeiter einer Glasfaserfirma aus. Die Betrüger täuschten gegenüber der Frau vor, dass sie ihr ein besseres Angebot unterbreiten könnten, als ein anderer Mitarbeiter von einer anderen Firma, der wenige Minuten zuvor bei der 62 Jahre alten Frau war. Daraufhin ließ sie die beiden Unbekannten in die Wohnung. Während einer die 62-Jährige ablenkte, entwendete sein Komplize ihre Geldbörse.

Am Dienstag um 13:10 Uhr sprachen zwei Unbekannte eine 84-Jährige vor einem Mehrparteienhaus im Bereich der Garage in der Kapitän-Dallmann-Straße an und gaben an, dass die Glasfaseranschlüsse in ihrer Wohnung überprüft werden müsste. Sie ließ die beiden Männer in die Wohnung. Einer der beiden Betrüger ging ins Schlafzimmer und wollte die Kabel untersuchen. Während er dies tat, wurde die Frau misstrauisch, da sie bemerkte, dass mehrere Goldringe fehlten. Als sie die beiden Männer zur Rede stellte, flüchteten sie aus der Wohnung. Die 84 Jahre alte Frau alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte.

Die beiden Männer wurden in beiden Fällen mit schwarzer Hautfarbe beschrieben. Einer soll zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und dünn sein. Er trug eine weiße Hose, helle Oberbekleidung und eine Basecap. Sein Komplize trug eine helle Hose und helle Oberbekleidung. Zudem soll er etwas dicker gewesen sein und sehr kurze, dunkle Haare haben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei rät: Seien Sie wachsam und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Im Zweifel rufen Sie sofort die Polizei. Familie und Bekannte sollten diesbezüglich auf ihre älteren Angehörigen und Nachbarn achten und auf solche Betrugsdelikte aufmerksam machen. Mehr Informationen und Präventionstipps erhalten Sie auf unseren Internetseiten unter: www.polizei.bremen.de. und www.polizei-beratung.de.

