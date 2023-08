POL-HB: Nr.: 0507--"Seien Sie sicher"

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Neu-Schwachhausen, Bürgerpark-Waldschlößchen Zeit: 27.08.23, 2.30 bis 10 Uhr In der Nacht zu Sonntag sprühten Unbekannte fünf Hakenkreuze an ein Lokal im Bürgerpark. Die Polizei Bremen sucht nach Zeugen. Zwischen 02.30 Uhr und 10 Uhr sprühten die Täter die Hakenkreuze und verbotene Schriftzüge in roter Farbe an die Fassade des Ausflugslokals im Bürgerpark. Die ...

