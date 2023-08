POL-HB: Nr.: 0509--Selbstbehauptungsseminar der Polizei Bremen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 11.09.23, 18 bis 19.30 Uhr

Sie fühlen sich in der Öffentlichkeit unsicher? Sie wissen nicht wie Sie sich verhalten sollen, wenn Sie von fremden Personen angesprochen werden? Sie würden gerne anderen Menschen in bedrohlichen Situationen helfen, wissen aber nicht wie?

Dann besuchen Sie das Selbstbehauptungsseminar "Starkes Auftreten statt starker Fäuste!". Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Lösungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen.

Das Seminar findet am Montag, 11.09.23 von 18.00 Uhr - 19.30 im Justizzentrum, Am Wall 198, 28195 Bremen statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0421 362-19003 oder per Email an praeventionszentrum@polizei.bremen.de.

