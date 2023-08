Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Junge Frau bei Motorradunfall verstorben

Much (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag (28. August) auf der Landesstraße 189 (L189) in Höhe des Abzweigs Much-Roßbruch ist eine 26-jährige Frau aus Bergisch-Gladbach tödlich verunglückt.

Die junge Frau war als Sozia auf dem Motorrad eines 23-jährigen, ebenfalls aus Bergisch-Gladbach stammenden, Mannes unterwegs. Gegen 11.45 Uhr fuhr der 23-Jährige auf der L189 von Much kommend in Richtung Neunkirchen-Seelscheid und beabsichtigte mit seiner KTM einen vorausfahrenden Ford zu überholen.

Am Steuer des Fords saß ein 36 Jahre alter Mann aus Much, der in diesem Augenblick von der L189 nach links in Richtung der Ortslage Roßbruch abbiegen wollte. Es kam zur Kollision zwischen Motorrad und Auto. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin stürzten. Durch den Sturz wurde die 26-jährige Mitfahrerin lebensgefährlich verletzt und verstarb an der Unfallstelle. Der 23-jährige Motorradfahrer wurde verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Unfallklinik. Der Autofahrer aus Much blieb körperlich unverletzt.

Durch das schleudernde Motorrad wurde ein abgestellter PKW auf einem Parkplatz abseits der Fahrbahn beschädigt.

Die L189 musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln wurde zur Beweissicherung hinzugezogen. Unter anderem brachten sie eine Drohne zum Einsatz. Die beiden beschädigten Fahrzeuge sind als Beweismittel sichergestellt worden.

Die Angehörigen der verstorbenen Frau aus Bergisch-Gladbach wurden durch einen Notfallseelsorger benachrichtigt und betreut. Gegen 16.00 Uhr waren die Arbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen und die L189 konnte freigegeben werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell