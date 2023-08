POL-SU: Polizei zeigt sich insgesamt zufrieden mit dem Einsatzverlauf zum Siegburger Stadtfest 2023

Siegburg/Troisdorf (ots) - Am Donnerstag (24. August) kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Troisdorf und Siegburg. Zwischen 11:30 Uhr und 17:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das Küchenfenster eines Hauses am Tannenweg in Siegburg auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Entwendet wurde ein dreistelliger Bargeld-Betrag. In eine Doppelhaushälfte in Troisdorf am Wasserwerk gelangten die ...

