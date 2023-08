Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann stürzt betrunken mit E-Scooter

Troisdorf (ots)

Am Freitagmorgen (25. August) fand eine Streifenwagenbesatzung der Polizei in Troisdorf gegen 00:35 Uhr einen Mann, der auf der Fahrbahn des Theodor-Heuss-Rings lag. Neben dem 48-Jährigen lag ein E-Scooter, mit dem er offenbar zuvor gestürzt war. Da der Rollerfahrer eine Platzwunde am Kopf hatte und aus der Nase blutete, leisteten die Polizisten erste Hilfe und verständigten einen Rettungswagen. Die Beamten stellten fest, dass der Gestürzte deutlich nach Alkohol roch und führten eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durch. Diese ergab einen Wert von über 1,2 Promille. In dem Krankenhaus, in das der Mann auf Grund seiner Verletzungen gebracht wurde, entnahm ihm daher ein Arzt eine Blutprobe. Der Verletzte gab an, sich vom Troisdorfer Bahnhof aus auf dem Nachhauseweg befunden zu haben. An den Sturz konnte er sich nicht erinnern. Nach erster Einschätzung wird davon ausgegangen, dass der Mann auf dem gerade verlaufenden Gehweg fuhr. Aus Unachtsamkeit in Verbindung mit seiner Alkoholisierung verlor er dann die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz zog er sich die Verletzungen am Kopf zu. Der Miet-Roller blieb offenbar unbeschädigt und wurde von der Fahrbahn geräumt. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell