POL-SU: Falsches Gewinnversprechen

Siegburg (ots) - Ein 84-jähriger Troisdorfer wurde am Dienstag (22. August) von einem unbekannten Mann bestohlen. Gegen 12:45 Uhr hielt sich der 84-Jährige in einem Parkhaus an der Scheerengasse in Siegburg auf. Während er am Automaten seine Parkgebühren bezahlte, hielt er unter seinem linken Arm eine Lederherrentasche. Der unbekannte Tatverdächtige näherte sich dem Senior von hinten und tippte ihm auf die rechte Schulter. Im selben Zuge riss er die Ledertasche an sich ...

