Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutter und Tochter begehen Ladendiebstahl

Siegburg (ots)

Am Dienstagmittag (22. August) wurden zwei Ladendiebinnen im Alter von 31 und 12 Jahren auf frischer Tat in einem Bekleidungsgeschäft am Siegburger Markt erwischt. Gegen 15:00 Uhr betraten die beiden Neunkirchen-Seelscheiderinnen das Geschäft mit einem Kinderwagen. Der Ladendetektiv beobachtete, wie die beiden weiblichen Verdächtigen mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine gingen. Nach dem Verlassen der Kabine, fiel dem Geschäftsmitarbeiter auf, dass an dem Kinderwagen eine vollgepackte Einkaufstüte hing, die sich zuvor dort noch nicht befunden hatte. Als die beiden Tatverdächtigen das Geschäft verlassen wollten, sprach der Ladendetektiv sie auf den Diebstahl an. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass sich in der Einkaufstüte Kleidung in einem dreistelligen Wert befunden hat. Zudem hatten die beiden Frauen die Verkaufsetiketten abgerissen, welche sie in einer unbenutzten Windel versteckt hatten. Beide erhielten ein Hausverbot. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell