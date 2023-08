Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Gaststätte - Tatverdächtiger festgenommen

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Montag (21. August) wurde in eine Gaststätte an der Straße "Zur Siegfähre" in Troisdorf-Bergheim eingebrochen und Diebesgut in einem vierstelligen Wert entwendet. Um 03:20 Uhr bemerkten drei Zeugen den Alarm aus der Gaststätte. Sie sahen, wie eine männliche Person aus einem Fenster im ersten Obergeschoss kletterte und durch den angrenzenden Wald in Richtung der Landesstraße 269 (L269) weglief. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass die Lokalität einbruchtypisch durchsucht wurde. Der Einbrecher gelang mutmaßlich über das Dach der Gaststätte in die Innenräume. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Mann entkommen.

Rund zwei Stunden später meldeten sich die drei Zeugen erneut. Der Tatverdächtige sei zur Gaststätte zurückgekehrt. Sie haben ihn an seiner auffälligen Kleidung wiedererkannt. Als die Polizisten eintrafen, hatte sich der Mann bereits in Richtung des Waldes entfernt. Durch Fahndungsmaßnahmen konnte er auf einer nahen gelegenen Wiese angetroffen werden. Der 32-Jährige, der bereits mehrfach wegen unterschiedlicher Straftaten kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen. In Tatortnähe fanden die Beamten ein Teil des Diebesgutes, welches sichergestellt wurde.

Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls erließ. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell