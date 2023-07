POL-PDNR: Diebstahl von Fußballtor aus Kindertagesstätte

Betzdorf (ots) - Am 11.07.2023 gegen 12:45 Uhr kam es im St.-Barbara-Tunnel in Betzdorf zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der Tunnel zeitweise vollständig für den Straßenverkehr gesperrt werden musste. Eine 18jährige Fahrzeugführerin befuhr demnach den Tunnel aus Richtung Innenstadt/Wilhelmstraße kommend in Fahrtrichtung Kirchen (Sieg). Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet ihr PKW in der Kurve in ...

mehr