Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW überschlägt sich in St.-Barbara-Tunnel in Betzdorf

Betzdorf (ots)

Am 11.07.2023 gegen 12:45 Uhr kam es im St.-Barbara-Tunnel in Betzdorf zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der Tunnel zeitweise vollständig für den Straßenverkehr gesperrt werden musste. Eine 18jährige Fahrzeugführerin befuhr demnach den Tunnel aus Richtung Innenstadt/Wilhelmstraße kommend in Fahrtrichtung Kirchen (Sieg). Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet ihr PKW in der Kurve in Schieflage, was die Fahrzeugführerin zum Gegenlenken veranlasste. Im Verlauf überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach liegend zum Stehen, verletzt wurde hierbei niemand. Während der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des PKW war der Tunnel für knapp eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell