POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung durch Steinewerfer

Dattenberg (ots) - Am Montagmorgen wurde der Polizeiinspektion in Linz ein Einbruch in die Tennishalle in der Straße Am Römerich gemeldet. Die Polizei konnte vor Ort ermitteln, dass unbekannte Täter sich Zutritt zu der Halle verschafft hatten und zwei Lautsprecher entwendeten. Die Tat dürfte in den letzten Tagen erfolgt sein. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: ...

