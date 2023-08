Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines Porsche 911

Adenau/Insul (ots)

Der Geschädigte aus Niedersachsen war anlässlich des Oldtimer-Grand-Prix Gast am Nürburgring. Am 10.08.2023 stellte er seinen roten Porsche gegen 21:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Landhotels in Insul ab. Am Morgen des 11.08.2023 wollte er eine Jacke in seinen PKW legen und stellte den Diebstahl fest. Der Wert des Porsche liegt in einem hohen fünfstelligen Bereich. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Adenau unter der 02691-9250 entgegen.

