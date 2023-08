Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf der B 266 - Zeugenaufruf

Sinzig (ots)

Am Morgen des 11.08.2023, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich auf der B266 zwischen Hochverteilerkreisel Sinzig und Remagen-Kripp eine Verkehrsunfallflucht. Der derzeit unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße in Fahrtrichtung Remagen-Kripp. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verstieß er hierbei gegen das Rechtsfahrgebot und kam auf die Gegenspur. Das entgegenkommende Fahrzeug erkannte auf Grund eines vorhandenen Anti-Kollisionsschutzsystems die Gefahr und leitete automatisch eine Gefahrenbremsung ein. Die dahinter befindlichen beiden Fahrzeuge kollidierten in Folge dessen mit dem vorausfahrenden PKW. Der unfallverursachende Fahrzeugführer verließ anschließend unerkannt die Unfallstelle in Fahrtrichtung Remagen-Kripp. An den anderen beteiligten Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Remagen in Verbindung zu setzen.

