POL-PDMY: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Polizei Cochem (ots) - Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 03.08.23 bis 07.08.23 in die Grundschule in Dohr ein. Sie hebelten ein Kellerfenster auf und brachen im Anschluss daran nahezu alle Türen zu Klassenräumen/Büroräumen auf. Es wurden zahlreiche Tablets entwendet. Der Schaden beläuft sich in fünfstelliger Höhe. Wer hat in Dohr verdächtige Fahrzeuge beobachtet? Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

