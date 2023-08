Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Grundschule Dohr

Polizei Cochem (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 03.08.23 bis 07.08.23 in die Grundschule in Dohr ein. Sie hebelten ein Kellerfenster auf und brachen im Anschluss daran nahezu alle Türen zu Klassenräumen/Büroräumen auf. Es wurden zahlreiche Tablets entwendet. Der Schaden beläuft sich in fünfstelliger Höhe. Wer hat in Dohr verdächtige Fahrzeuge beobachtet?

