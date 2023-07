Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radschrauben gelockert - Zeugen gesucht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr machen können. Im Zeitraum vom 01.05.20236 und dem 19.06.2023 wurden durch Unbekannte an den Vorderrädern eines Ford Transportes mehrere Radschrauben gelockert. Das Fahrzeug war in der Engelsbacher Straße abgestellt. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden von der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0160316/2023 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell