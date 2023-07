LPI-GTH: Stühle vor Möbelmarkt entwendet - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Heute Nacht kam es gegen 01.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch auf einer Terrasse eines Wohnhauses in der Straße Am Tudenbach. Das Feuer konnte rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine Gefahr für Personen oder umliegende Gebäude bestand nicht. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro durch das Feuer und Löschwasser an Fassade und Terrassenmöbeln. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr