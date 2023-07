LPI-GTH: Vermisster 13jähriger ukrainischer Junge

Bienstädt - Landkreis Gotha (ots) - Zu einem Böschungsbrand zwischen der Bienstädter Warte und Gierstädt kam es am Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr. Dort musste die Feuerwehr verhindern, dass sich ein ca. 10 Quadratmeter großer Brand weiter ausbreitet und sich evtl. noch in einen Baumbestand verlagert. Dies gelang auch und so war das Feuer schnell gelöscht. Die Gothaer Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

