POL-PDMY: Presseerstmeldung: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Am 08.08.2023 gegen 15:00 Uhr kam es in Mayen, Habsburgring Höhe Hausnummer 14, beim Ausparken zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Flüchtig ist ein weißer PKW. Hinweise bitte an die unten aufgeführte Polizeiinspektion Mayen.

