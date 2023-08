Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dieb flüchtet mit Beute

Siegburg (ots)

Ein 84-jähriger Troisdorfer wurde am Dienstag (22. August) von einem unbekannten Mann bestohlen. Gegen 12:45 Uhr hielt sich der 84-Jährige in einem Parkhaus an der Scheerengasse in Siegburg auf. Während er am Automaten seine Parkgebühren bezahlte, hielt er unter seinem linken Arm eine Lederherrentasche. Der unbekannte Tatverdächtige näherte sich dem Senior von hinten und tippte ihm auf die rechte Schulter. Im selben Zuge riss er die Ledertasche an sich und lief über das Treppenhaus in Richtung Scheerengasse davon. Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden:

Er sei etwa 30 Jahre alt und hat ein Tattoo auf dem linken Oberarm. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen Jeans. Im Gesicht trug er eine Sonnenbrille.

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell