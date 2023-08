Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Tankstelle

Niederkassel (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (24. August) wurde in eine Tankstelle an der Feldmühlestraße in Niederkassel-Ranzel eingebrochen und Tabakwaren entwendet. Gegen 00:00 Uhr bemerkte ein Zeuge die Alarmanlage der Tankstelle und sah zwei Tatverdächtige, die sich in den Innenräumen aufhielten. Als die Unbekannten den Zeugen wahrnahmen, liefen sie aus einer Nebeneingangstür hinaus und flüchteten mit einem roten Kleinwagen. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die Flüchtigen entkommen. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass die Tür, durch die die mutmaßlichen Einbrecher geflüchtet waren, zuvor aufgehebelt worden war. Entwendet wurde eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren. Beschrieben werden können die beiden unbekannten Männer wie folgt: Sie waren mit dunklen Pullovern bekleidet. Zudem trug einer der beiden schwarze und der andere weiße Turnschuhe. Wer Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen und/oder dem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell