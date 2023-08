POL-SU: Hoher Sachschaden durch Farbschmierereien

Niederkassel (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (24. August) wurde in eine Tankstelle an der Feldmühlestraße in Niederkassel-Ranzel eingebrochen und Tabakwaren entwendet. Gegen 00:00 Uhr bemerkte ein Zeuge die Alarmanlage der Tankstelle und sah zwei Tatverdächtige, die sich in den Innenräumen aufhielten. Als die Unbekannten den Zeugen wahrnahmen, liefen sie aus einer Nebeneingangstür hinaus und flüchteten mit einem roten Kleinwagen. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten ...

