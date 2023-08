Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tageswohnungseinbrüche in Einfamilienhäuser

Siegburg/Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (24. August) kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Troisdorf und Siegburg. Zwischen 11:30 Uhr und 17:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das Küchenfenster eines Hauses am Tannenweg in Siegburg auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Entwendet wurde ein dreistelliger Bargeld-Betrag.

In eine Doppelhaushälfte in Troisdorf am Wasserwerk gelangten die Unbekannten über das Aufhebeln der Terrassentür. Die mutmaßlichen Einbrecher entwendeten zwischen 09:30 Uhr und 13:40 Uhr drei Armbanduhren und drei Klappmesser verschiedener Hersteller.

Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Einbrüchen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Siegburg unter 02241 541-3121 oder der Polizei Troisdorf unter 02241 541-3221 zu melden. (St)

