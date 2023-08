Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 34-Jähriger nach Abbiegeunfall schwer verletzt

Siegburg (ots)

Am Samstagmorgen (26. August) gegen 10:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Aulgasse / Am Broichshäuschen in Siegburg, bei dem ein 34-jähriger Troisdorfer schwer verletzt wurde. Nach mehreren Zeugenangaben befuhr der 34-Jährige mit seinem Ford die Aulgasse (Landesstraße 16) aus Richtung Lohmar kommend in Richtung Siegburg. Gleichzeitig befuhr ein 50-jähriger Mann aus Rösrath mit seinem Mercedes die Landesstraße in entgegengesetzte Richtung. Als der 34-Jährige nach links in die Straße "Am Broichshäuschen" abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes-Fahrer. Der Troisdorfer wurde schwer verletzt und kam nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle in ein umliegendes Krankenhaus. Der Rösrather wurde nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen ihn eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell