POL-DA: Darmstadt: Gestohlene Pedelecs, Rauschgift und weiteres, mutmaßliches Diebesgut

37-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Darmstadt (ots)

Ein 37-Jähriger wird nach seiner Festnahme am Montagabend (10.04.) im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden muss. Bei dem Festgenommenen stellten Polizeikräfte Diebesgut und Rauschgift sicher.

Gegen 18 Uhr am Montag hatten Zeugen aus dem Stadtteil Eberstadt die Polizei alarmiert und einen mutmaßlichen Einbruch in eine Wohnung in der Heinrich-Delp-Straße gemeldet. Die verständigten Polizeistreifen trafen unter anderem den stark alkoholisierten, 37 Jahre alten Bewohner im Anwesen an. Hinweise auf einen Einbruch ergaben sich zwar nicht, jedoch fielen den Polizisten sechs neuwertige, hochwertige Pedelecs in der Wohnung des Mannes auf. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass vier Räder nach Diebstählen ausgeschrieben waren. Darüber hinaus beschlagnahmten die Streifenteams auch rund 250 Gramm Marihuana und mehr als 30 Gramm Amphetamin samt Verpackungsmaterial in den Räumlichkeiten. Dem jedoch nicht genug, in mehreren Tüten befanden sich unter anderem original verpackte, gleiche Playstation Spiele sowie Kosmetik-Artikel und neuwertige Klamotten. Insgesamt 300 Gegenstände kamen ebenfalls in amtliche Verwahrung und müssen jetzt zugeordnet werden. Der Festgenommene kam über Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Ob er in Untersuchungshaft muss, wird ein Richter beim Amtsgericht Darmstadt im Rahmen einer Vorführung heute entscheiden. Die Ermittlungen zur genauen Herkunft des mutmaßlichen Diebesgutes hat das Kommissariat 43 der Darmstädter Kripo übernommen.

