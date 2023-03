POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) - Am Donnerstag (09.03.) wurde zwischen 15:00 und 19:30 Uhr in Heppenheim / Lorscher Straße 1-3 (Parkhaus der Seniorenresidenz) ein Renault 308 an der vorderen Stoßstange (links) beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf der Parkfläche abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, nach dem Schädigen, von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der ...

