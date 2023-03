Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrraddieb im Gartenhaus

Täter flüchtet auf Pedelec

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (10.3.) hat sich ein noch unbekannter Dieb in einem Gartenhaus in der Wittmannstraße zu schaffen gemacht und mit einem gestohlenen roten Pedelec das Weite gesucht. Gegen 4 Uhr hatten Zeugen die verdächtigen Geräusche wahrgenommen und anschließend die Polizei alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtenden verlief bislang ohne Erfolg. Der Kriminelle wurde auf ein Alter von etwa 15 Jahren und einer Körpergröße von circa 1,70 Meter geschätzt. Er war von schmaler Statur und trug zum Zeitpunkt der Tat eine helle Regenjacke. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen zu dem Flüchtenden oder dem Verbleib des Rades unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell