POL-DA: Roßdorf: Betrüger nutzen Messengerdienst und machen Beute

Polizei warnt erneut

Südhessen/Roßdorf (ots)

Wiederholt haben sich Kriminelle den Messenger Dienst "WhatsApp" zu nutzen gemacht und Geld erbeutet. Die Betrüger werden nach wie vor nicht müde, sich als vermeintliche Kinder mit finaziellen Sorgen, auszugeben. Mit dieser Masche meldeten sich noch unbekannte Täter am Donnerstag (9.3.) bei einem Elternpaar in Roßdorf. Gegen 16 Uhr ploppte die Nachricht auf dem Handy der Besorgten auf. "Hallo Mama, hallo Papa! Mein Handy ist in die Toilette gefallen und kaputt. Deshalb habe ich eine neue Nummer. Bitte speichert sie ab." - so der Beginn des Nachrichtenaustausches. Rasch kamen Geldforderungen, als finanzielle Nöte getarnt, ins Spiel. Im Glauben, es handele sich um ihr richtiges Kind, überwies das Elternpaar Geldbeträge in Höhe mehrerer Tausend Euro. Danach flog der Schwindel auf.

Das Fachkommissariat ZE 40 von der südhessischen Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamtinnen und Beamten nehmen den aktuellen Fall zum Anlass und warnen erneut:

Bei Nachrichten von unbekannten Rufnummern über Messengerdienste gilt es misstrauisch zu bleiben! Nehmen Sie Kontakt mit der Ihnen bekannten Person unter der alten Rufnummer auf und verifizieren Sie die an sie herangetragene Geschichte. Überweisen Sie unter keinen Umständen Geldbeträge aufgrund von Nachrichten einer Ihnen unbekannten Rufnummer. Lassen Sie sich durch vermeintliche Notlagen und Geldforderung nicht unter Druck setzen. Es ist immer der richtige Zeitpunkt sich an Freunde, Bekannte und Familienangehörige zu wenden, nachzufragen und zu überprüfen, von wem die Nachricht wirklich kommt. Bei weiteren Fragen rund um das Thema Betrugsmaschen steht die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151 969 - 40444 zur Verfügung!

