POL-DA: Weiterstadt: Einbrecher steigen in Dachfenster ein und entwenden Werkzeug

Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

Am späten Dienstagabend (7.3.) haben Hausbesitzer in der Georg-Storm-Straße die Spuren ungebetener Gäste entdeckt und im Nachgang die Polizei informiert. Die Beamtinnen und Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs eingeleitet und suchen Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen erstreckt sich die Tatzeit über einen länger, zwischen Samstag (18.2.) und Dienstagabend (7.3.), zurückreichenden Zeitraum. Ersten Ermittlungen zufolge kletterten die Täter auf ein Baugerüst und stiegen über ein Dachfenster ein. Dort suchten sie nach Beute und entwendeten Werkzeug im Wert mehrere Hundert Euro. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten können und kann Hinweise zu den Tätern geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

