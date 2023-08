Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb auf frischer Tat erwischt - ein weiterer flüchtet

Sankt Augustin (ots)

Am Montagmittag (28. August) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Rathausallee in Sankt Augustin, bei dem ein 34-jähriger Mann festgenommen wurde. Sein mutmaßlicher Mittäter, ein Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren, der mit einer blauen Jeans und einem blauen T-Shirt bekleidet war und kurze dunkle Haare hat, flüchtete aus dem Geschäft.

Gegen 11:45 Uhr steckten die beiden Tatverdächtigen zwei Jacken in einem dreistelligen Wert in einen Rucksack. Als sie das Geschäft verlassen wollten, ohne die Ware zu bezahlen, wurden sie von dem Ladendetektiv angesprochen. Während der 34-Jährige mit dem Diebesgut stehen blieb, flüchtete sein Mittäter. Die hinzugerufenen Polizisten fanden bei der Durchsuchung des Mannes zwei kleine Verschlusstüten, in denen sich mutmaßlich Drogen befanden. Darauf angesprochen, händigte der 34-Jährige den Beamten ein vermeintliches Rezept für die Drogen aus. Da es sich bei dem Rezept aber mutmaßlich um eine Totalfälschung handelt, wurden die Drogen, als auch das Papierstück sichergestellt. Der Tatverdächtige, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

Wer Hinweise zu dem Mittäter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02241 541-3321 zu melden. (Re)

