POL-CUX: Mehrere Mülltonnenbrände in der Deichstraße in Cuxhaven

Cuxhaven. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26.02.2023) kam es zwischen 03:30 Uhr und 04:15 Uhr zu zwei Bränden an Papiermülltonnen in der Deichstraße in Cuxhaven. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnten die Brände schnell gelöscht werden, sodass kein weiterer Schaden entstand. Am 15.02.2023 kam es in der Oderstraße Höhe der Hausnummer 13 ebenfalls gegen 03:30 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne. Zeugen zu den Taten werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

