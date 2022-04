Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchten

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Dienstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus an der Straße "Up de Welle" ein. Dazu hatten sie gegen 04.30 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten, als eine Anwohnerin sie bei ihrer "Arbeit" störte. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

