POL-BOR: Bocholt - Fußgängerin leicht verletzt

Gronau-Epe (ots) - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.300 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Montag in Gronau-Epe gekommen ist. Ein 23-Jähriger war gegen 13.40 Uhr auf der Alstätter Straße aus Richtung Gronau kommend unterwegs. Zur Kollision kam es, als der Gronauer an der Kreuzung mit den Straßen Amelandsweg und Dornhagen nach links in den Amelandsweg abbog: Eine ...

mehr