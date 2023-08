Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelec und Segway aus Garage entwendet

Niederkassel (ots)

Im Zeitraum von Montag (28. August), 20:45 Uhr, bis Dienstag (29. August), 10:50 Uhr, wurde in eine Garage an der Schubertstraße in Niederkassel-Lülsdorf eingebrochen und ein Pedelec des Herstellers Cube und ein Segway mit dem Versicherungskennzeichen 786YGT entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Wie die unbekannten Tatverdächtigen in die Garage gelangen konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges in Bezug auf den Diebstahl wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell