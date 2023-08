Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Portemonnaie entwendet und Bargeld abgehoben

Siegburg (ots)

Am Montag (28. August) zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde eine 77-jährige Seniorin in einem Lebensmittelgeschäft an der Wilhelm-Ostwald-Straße in Siegburg bestohlen. Als die Siegburgerin an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche war. Im Anschluss ging sie zu ihrer Hausbank, um ihre EC-Karte sperren zu lassen. Dort musste ihr mitgeteilt werden, dass bereits 1.500 Euro von ihrem Konto abgehoben worden waren.

Hinweise der Polizei:

Die wichtigsten Tipps gegen Taschendiebe: Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs. Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln. Nehmen Sie an Bargeld, Bankkarten und Wertgegenständen immer nur das mit, was Sie wirklich benötigen. Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Geld- und Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig. Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen. Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. (Re)

