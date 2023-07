LPI-J: Geländer gerammt

Jena (ots) - Am Mittwochmittag in einem Einkaufsmarkt in Lobeda-West kam es zu einem Zwischenfall im Kassenbereich. Ein Mann drohte einer Kundin, welche mit ihrem Kleinkind unterwegs war, Schläge an und beleidigte diese. Dabei rammte er den Einkaufswagen der Kundin, in welchem sich das Kleinkind befand. Grund hierfür war offensichtlich, dass die Frau eine der vorderen Kassen nutzen wollte, was dem Mann missfiel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach ...

mehr