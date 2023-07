Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer angefahren und geflüchtet

Jena (ots)

Am Mittwochfrüh kam es im Bereich Alte Wiesenstraße Ecke Schlachthofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer, welcher den dortigen Radweg Richtung stadtauswärts befuhr. Der PKW, welcher beabsichtigte von der Schlachthofstraße nach rechts in Richtung Stadtzentrum abzubiegen, hielt zunächst an der Einmündung an, so dass der Radfahrer seine Fahrt fortsetzte. Plötzlich fuhr der PKW weiter, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der PKW entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0193600/2023, entgegen.

