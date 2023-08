Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht/Viersen-Süchteln: Einbrüche in zwei Grundschulen - iPads gestohlen

Brüggen-Bracht/Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in zwei Grundschulen im Kreis Viersen eingebrochen. Betroffen waren die Grundschule in Bracht am Alster Kirchweg und die Grundschule in Süchteln an der Mosterzstraße.

In der Grundschule in Süchteln wurde der Einbruch gegen 4 Uhr am Mittwochmorgen entdeckt. Die Unbekannten hatten das gesamte Gebäude durchwühlt und etwa 30 iPads mitgenommen. Zuletzt war das Schulgebäude am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr genutzt worden, da war noch alles in Ordnung gewesen.

In der Grundschule in Bracht entdeckten Hausmeister und Lehrkräfte den Einbruch gegen 7 Uhr. Hier fehlten rund 40 iPads und ein Tresor, der im Büro untergebracht gewesen war. An dieser Schule hatte es am Dienstag einen Elternabend gegeben, der bis gegen 22 Uhr dauerte. Bis dahin war auch hier alles in Ordnung.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen rund um beide Tatorte. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rund um den Alter Kirchweg in Bracht und im Bereich der Mosterzstraße in Süchteln verdächtige Beobachtungen gemacht. Vielleicht auch etwas, das im Moment der Beobachtung nicht verdächtig war, jetzt aber in anderem Licht erscheint? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (820)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell