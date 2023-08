POL-VIE: Viersen: Minibagger gestohlen

Viersen (ots) - Am Mittwoch zwischen 15 und 20 Uhr sind ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Schultheißenhof eingebrochen. Wohn- und Schlafzimmer wurden durchwühlt, nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde aber nichts entwendet. Wer am Mittwochnachmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich Schultheißenhof gemacht hat, setzt sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 ...

