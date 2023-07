LPI-J: Motorradunfall

Weimar (ots) - Am 07.07.2023 kam es zwischen 10:00 Uhr und 11:10 Uhr zu einem Raubdelikt an einem mobilen Verkaufsstand am Goetheplatz in Weimar. Dabei steckte sich die Täterin zwei Hosen im Wert von insgesamt 50,00 EUR in ihre mitgeführte Tasche. Anschließend gab diese vor, ein Telefonat führen zu müssen und verließ den Stand mit den beiden Hosen. Den Vorfall beobachtete eine Passantin, welche einen weiteren Passanten auf den Diebstahl aufmerksam machte. Dieser eilte ...

mehr